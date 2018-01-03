Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sigorta şirketinin olayın kara yolunda değil de otoparkta meydana geldiğini gerekçe göstererek zararı karşılamayacağını belirtmesi üzerine O.Y, uğradığı maddi kaybın karşılanması için D.D’nin çalıştığı şirket ile sigorta şirketine dava açtı. O.Y’nin avukatı Seyit Ahmet Akyüz, İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin, Adli Tıp Kurumunun AVM otoparklarını trafik alanı saymamasına yönelik bir karar verip Yargıtay’ın da bunu onaması hâlinde alışveriş merkezlerinin otoparklarında meydana gelen kazalarda kimsenin sigortadan para alamayacağını belirtti. Tüketici Hukuku Enstitüsü Başkanı Hakan Tokbaş ise sigorta şirketlerinin kanun hükümlerine göre AVM otoparklarındaki trafik kazalarından sorumlu olduğunu savundu. Tokbaş, buna ilişkin püf noktanın kanunda net bir şekilde belirtildiğine vurgu yaparak “Bazı sigorta şirketleri, AVM otoparklarında meydana gelen trafik kazalarının karayolu dışında olduğunu gerekçe göstererek zararı karşılamıyor ancak kanun çok açıktır” dedi.