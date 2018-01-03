Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Petkim’in 2017’nin üçüncü çeyreğindeki net kârının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 169 artarak 372 milyon liraya, faiz, amortisman ve vergi öncesi kârlarının da yüzde 145 artışla 424 milyon liraya ulaştığını belirten Mammadov, net satışların da 1,8 milyar lira seviyesine ulaştığını kaydetti. 2018’de ise en önemli hedeflerinin elde ettikleri olumlu sonuçları korumak olacağını vurgulayan Mammadov “Zira 2018, piyasa açısından 2017’den biraz daha riski yüksek bir yıl olacak gibi görünüyor. Piyasada petrokimya ürünleri fiyatlarında dalgalanmalar bekleniyor. 2018 yılında Star Rafineri’nin devreye girecek olması bu açıdan bizim için çok önemli. Star Rafineri son derece stratejik bir tesis. Bugün temel ham maddemiz olan nafta ihtiyacımız, yıllık yaklaşık 2 milyon ton. Star Rafineri devreye alındıktan sonra Petkim’in yüzde 100 ham madde ihtiyacı bu tesisten karşılanacak. Bu da elimizi güçlendirerek yeni yatırımların önünü açacak. Tüm bunların etkisiyle 2018 bizim için önü açık bir yıl olacak.