Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017’nin zorluklara rağmen kendileri için iyi bir yıl olduğunu ifade eden Saka, “Grup olarak bu yılı döviz bazında yüzde 7-8 civarında büyümeyle kapatacağız. Bütçemizi tutturuyoruz ama bu performans yeterli değil. Hem bizler hem de Türkiye için daha hızlı koşmamız gerekiyor” diye konuştu. Saka, şirketlerinde yaptıkları çalışma ve yatırımlarda Endüstri 4.0 trendlerine uyum sağlayacak yönlendirmeleri, öncelikli yol haritaları içinde gördüklerini aktararak, şunları kaydetti: Alüminyum tarafında büyük bir yatırımın arefesindeyiz. Teşviklerle ilgili dosyamızı hazırladık ve verdik. Olumlu bir netice alırsak Türkiye’nin stratejik önem arz eden ürünlerini üretebilecek kapasiteye erişeceğiz. Havacılık, otomotiv, savunma sanayi gibi alanlarda dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak bir üretim gerçekleştireceğiz. Bunun yanı sıra küresel rekabetçiliğimizi artırmak için yatırımlarımıza devam ediyoruz. İlk aşama kapsamında bu yıl Dilovası’nda devreye girmesi planlanan iki yeni döküm hattımız var. Ayrıca yüksek hızlı ve ileri seviye otomasyon sistemli yeni folyo hadde yatırımımız bulunuyor. Sonraki aşamalarda ise ek folyo haddeleri ve düşük kalınlıklarda üretim yapabilen bir soğuk hadde, üzerinde çalıştığımız projelerimiz arasında.

200 milyon lira yatırımla İzmit Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan tesislerde otomatik üretim sistemleri, simülasyonlar, yatay ve dikey yazılım entegrasyonu, siber güvenlik ve bulut teknolojilerinin kullanılacağı bilgisini veren Saka “Yeni tesisimizle 2020’de 150 milyon avro ciro ve ihracata 75 milyon avroluk katkı hedefliyoruz” dedi.

