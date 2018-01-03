Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2017 yılı için belirlediği ÖTL kotasını yüzde 100 olarak gerçekleştirdiklerini belirten LASDER Genel Sekreteri Erdal Kurt “LASDER’in kurulduğu 2007 yılında 3 olan geri kazanım firması sayısı, LASDER’in ÖTL sektörüne verdiği güven ve istikrar ile bugün 24’e yükselmiş, sektörün teknolojik yatırımlar yapmasına da ön ayak olmuştur. Bugüne kadar 765 bin ton ÖTL’nin geri kazanımını sağlayan LASDER, 2018 sonunda ise 935 bin tonun üzerinde ÖTL’yi geri kazandırmış olacak” dedi.
LASDER 170 bin ton lastiği geri kazandıracak
03.01.2018 - 03:49 | Son Güncelleme: 03.01.2018 - 03:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Geçtiğimiz yıl 160 bin ton ömrünü tamamlamış lastiği (ÖTL) toplayıp geri dönüşüme kazandıran Lastik Sanayicileri Derneği (LASDER), bu yıl 170 bin ton lastiği ekonomiye kazandıracak.
Etiketler : lasder,lastik,geri dönüşüm,
532963 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/532963.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER