Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2017 yılı için belirlediği ÖTL kotasını yüzde 100 olarak gerçekleştirdiklerini belirten LASDER Genel Sekreteri Erdal Kurt “LASDER’in kurulduğu 2007 yılında 3 olan geri kazanım firması sayısı, LASDER’in ÖTL sektörüne verdiği güven ve istikrar ile bugün 24’e yükselmiş, sektörün teknolojik yatırımlar yapmasına da ön ayak olmuştur. Bugüne kadar 765 bin ton ÖTL’nin geri kazanımını sağlayan LASDER, 2018 sonunda ise 935 bin tonun üzerinde ÖTL’yi geri kazandırmış olacak” dedi.