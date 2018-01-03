Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri yarın açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. Ocak ayında, daha önce yapılmış olan toplu sözleşme sebebiyle yüzde 4 zam alacak olan memurlar, ayrıca ikinci 6 ayın enflasyonunun yüzde 4’ü geçen rakamı kadar fark alacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kasım ayında açıklanan rakamlara göre, kasım ayında enflasyon yüzde 1,49 olarak gerçekleşti. Temmuz-kasım döneminde ise tüketici fiyatlarında yüzde 4,97 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık enflasyon rakamı, yüzde 4’lük zammı aştı. Aralık ayında enflasyon yüzde ‘0’ olursa memur yüzde 4’e ilave olarak yüzde 0,97 enflasyon farkı almaya hak kazanacak. Ancak ekonomistlerin beklentisi, aralık ayı enflasyonunun yüzde 0,5 ile yüzde 0,7 arasında olacağı yönünde. Aralık ayı enflasyonu bu çerçevede açıklanırsa, memurun alacağı fark yüzde 1,2 ile yüzde 1,5 arasında değişecek. Memurun fark almaması, ancak enflasyonun aralık ayında eksi 0,97 olması ile mümkün olabilecek.



EMEKLİYE ENFLASYON KADAR

Kanun gereği SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşlarını 2017’nin son 6 aylık enflasyonu kadar zamlı alacak.

Toplu sözleşme gereğince enflasyon farkı 6 aylık dilimler hâlinde hesaplanıyor. Memurlar 2017’nin ilk 6 ayı için yüzde 3 zam, ikinci 6 ayı için enflasyon farkı dahil yüzde 6,92 zam almıştı. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak’ta alacak.