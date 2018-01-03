Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni yılda kadroya geçmek için günler öncesinden evrakını hazırlayan taşeron işçiler, formlearı doldurduktan sonra ilgili birimlere müracaatı başlattı. Kadroya geçişlerin yapılacağı bazı kurumlarda mesainin ilk saatlerinden itibaren yoğunluk görüldü. Bu nedenle kurumlarda kargaşayı önlemek için numaratörlerin kurulduğu gözlendi.

İşçilerin dün başlayan başvuruları 11 Ocak’ta zorunlu olarak sona erecek. Ardından tespit komisyonunun incelemesi ve hak sahiplerinin ilanı, ilana itirazlar, itirazların incelenip kesin listenin ilanı, sınav, sınav kuruluna itiraz, inceleme ve son kesin listenin ilanı süreçleri izlenecek. Kadroya geçiş için başvuranların memurlukta aranan şartları taşıması istenecek. Sınavlarda çalışanların faaliyet gösterdiği sektörle ilgili soralar yöneltilecek. Sınavlarda en az 50 puan alınması istenecek. Evrakında yanıltıcı bilgi verildiği ortaya çıktığında, sözleşme feshedilecek, varsa yapılan ödemeler geri alınacak.

Daha önce yapılan açıklamalarda, taşeronların kadroya geçişlerinin mevcut ücretleri üzerinden yapılıp, 52 günlük ikramiye verileceği, tüm kıdem ve haklarının kadrolu olduktan sonra da aynen korunacağı ifade edilmişti.

BAŞKAN BAŞVURU ALDI

Türkiye’nin dört bir yanında taşeron işçiler kendi kurumlarında kadrolu olmak için başvuru yaptı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta bizzat başvuru alırken, Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanları da yöneticilerin nezaretinde kadro başvurusu yaptı ve kadro sevincini doyasıya yaşadı.