Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şimdi Türkiye’ye Gürcistan’dan hamsi gelmeye başladı. Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatif yetkilileri, Gürcistan’da avlanan hamsinin tezgahlarda 10 liradan satılmaya başlandığını söyledi. Türk kara sularında 20-25 gündür hamsi avcılığı yapılmadığını söyleyen Kooperatif yetkilileri “Balıkçı tekneleri hamsinin peşinden Gürcistan ve Rusya kara sularına gitti. Şu anda buralarda Türk tekneleri hamsi avlamakta. Ağlara vuran ilk balıklar da ilimize ve ülkemize ulaştı. Bugün tezgahlarda Gürcü hamsisi yerini aldı.” dedi. Gürcü hamsisinin tezgâhlardaki fiyatı 10 lira. Bölgede avcılık yapılamadığı için hamsinin kilogram fiyatı 20-25 liraya kadar yükselmişti. Fiyatın daha da düşmesi bekleniyor.