Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Böylece Cumhuriyet tarihinin en yüksek 2. ihracat rakamı görüldü. 2014 yılında tarihin en yüksek ihracat rakamı 157,6 milyar dolardı.

Geçen yıl ithalat ihracattan hızlı arttı. 2017 yılı ithalatı, bir önceki yıla göre yüzde 17,92 arttı ve 198 milyar 576 milyon dolardan 234 milyar 156 milyon dolara yükseldi. Böylece dış ticaret hacmi, geçen yılın ocak-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,70 artarak 341 milyar 108 milyon dolardan 391 milyar 250 milyon dolara çıktı.

Geçen yıl en fazla ihracat, 15 milyar 136 milyon dolarla Almanya’ya yapıldı. İkinci İngiltere, üçüncü ülke de Irak oldu. En fazla ithalat, 23,3 milyar dolarla Çin’den gerçekleşti. İkinci sırayı Almanya, üçüncü sırayı Rusya takip etti. Ürün bazında ihracat lideri otomotiv sektörü olurken, ithalatta petrol ve yağlar ilk sırada yer aldı.