Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Türkiye’nin Tunus’tan zeytinyağı ithal etmeyeceğini belirtti. Erdem “Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci ile görüştüm. Bu konuda, ‘Konu Tunus ziyaretimizde gündeme geldi. Türkiye olarak Tunus’a ihraç ettiğimiz ürünlerde gümrük vergisinin düşürülmesini istedik. Tunus tarafı da bunu düşüneceklerini, Türkiye’nin de Tunus’tan zeytinyağı almasını teklif etti. Biz de 3 bin ton gibi sembolik miktarı alabileceğimizi söyledik. Türkiye açısından önemli olmayan bir miktar. Ancak Tunus 2018 itibarıyla gümrük vergisi indirimine gitmedi. Dolayısıyla Tunus’tan zeytinyağı alımı da gündemden düştü’ dedi. Bu konuda kamuoyunu bilgilendirmeyi uygun buldum.” diye konuştu.