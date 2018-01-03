Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

En çok zam görenler sıralamasında yüzde 24,1 ile domates, yüzde 19,02 ile salatalık oldu. Taze fasulye ve balık da fiyatı en çok artanlar arasında yer aldı. Fiyat artışlarında sera sebzeleri ön sıralarda yer aldı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) endeksinde yer alan 242 ürünün 98’inin perakende fiyatı artarken, 24 ürünün fiyatı düştü, 120 ürünün fiyatı ise değişmedi. Aralık ayında en fazla ucuzlayan ürün yüzde 19,30’la maç bileti olurken, ıspanak, portakal ve pırasa fiyatları da geriledi.