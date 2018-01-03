Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplantıya katılan Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Dr. Fatih Birol, enerji ithalatçısı ülkeler için bu dönemin çok önemli olduğuna dikkat çekti ve “2000’de 5 olan ithalatçı ülke sayısı, 2020’de 51 ülkeye çıkacak. Rusya ihracatını sürdürecek. ABD, Kanada ve Avustralya da yeni ihracatçı olarak pazara girecek. Enerji ithalatçıları bu dönemi kaçırırsa büyük hata olur.” dedi. Birol “Çin, nükleer enerji konusunda büyük adımlar atıyor. Maliyetleri düşürüp nükleer enerji teknolojisi ihraç eden ülke olacak. Düşen petrol fiyatlarına rağmen ABD dünyanın en büyük kaya petrolü ve kaya gazı üreticisi olmayı sürdürecek” diye konuştu.