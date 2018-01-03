Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Piyasalar yılın ilk haftasına iyimserlikle başladı. Türkiye ile ABD arasındaki vize meselesinin çözülmesi ve küresel piyasalardaki olumlu gelişmelerin etkisiyle borsa, 117 bini geçerek yeni rekor kırdı. ABD ekonomisinde büyümenin sürmesine ilişkin endişelerin artmasına bağlı olarak da dolar, küresel piyasalarda zayıfladı. İçeride de kur, 3,75 TL seviyesine yaklaştı. İş Yatırım’ın “Yeni yıl, yeni umutlar” başlıklı piyasa bülteninde şu ifadelere yer verildi:

olumlu ayrışma

Ekonomik büyümenin ve şirket kârlarının dünya genelinde güçlenmesine rağmen enflasyonun yükselmemesi ve genişleyici finansal şartların devam etmesi, küresel hisse senedi piyasalarında yeni zirvelerin düzenli olarak kırılmasını sağladı. Türkiye piyasaları da, batı ülkeleri ile ilişkilerin bozulması nedeniyle dünya piyasalarından kopsa da yörüngede kalmayı başardı. Son haftalarda yaptığı atak ile aralık ayında dünyanın en çok kazandıran hisse senedi ve tahvil piyasası olduk. Mevcut veriler küresel portföylerde tahvilden hisse senedine yönelişin devam edeceğini ve hisse senetlerinin tahvile göre daha iyi kazandırmaya devam edeceğini gösteriyor. Dolardaki zayıflama ve 10 yıllık ABD tahvillerindeki gerileme, Borsa İstanbul’da yukarı yönlü seyrin süreceğine işaret ediyor. 2018’de Türkiye ekonomisinin yüzde 4,5 büyüme ile dünyadan olumlu ayrışmaya devam etmesi bekleniyor. Kredi Garanti Fonu gibi unsur da devreye girerse, dünya ile aramızdaki farkı açarız.