Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji piyasaları analiz şirketi Schork Report tarafından yayınlanan notta “İran’da gerçekleşen gösteriler, petrol piyasasının 2018’e kendinden emin bir hâlde girmesini sağladı” denildi. Buna rağmen uzmanlar “ABD’de kaya petrolü üretiminin artacağı” beklentisiyle petrol fiyatlarında bir ralli beklemiyor. Longview Economics Analisti Harry Colvin, gelecek 3 ay içerisinde yeniden 50 dolarlı seviyelerin şaşırtıcı olmayacağını söyledi. Citi’nin enerji stratejisti Chris Maim da, petrolün ilk çeyrek sonunda 57 dolara gerileyebileceğini belirtti.