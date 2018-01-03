Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzenlemeyle, vergisiz fiyatı 46 bin liraya kadar olan araçlardan alınan ÖTV yüzde 50’den yüzde 45’e çekildi. Böylece ÖTV 2 bin 700 TL civarında geriledi. Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, ÖTV matrahı değişikliğini, artan kur baskısını azaltmak için alınmış olumlu bir karar olarak nitelendirdi. Bozkurt “Son bir yılda avronun TL karşısında yüzde 23 değerlenmesi, otomobil fiyatlarının artacağı yönünde bir beklenti oluşturmuştu. Yeni yılda gelebilecek muhtemel artışların bir miktar önüne geçecek bu düzenleme, yeni araç alacaklar için avantaj oluşturacak” dedi. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu da, düzenlemenin, tüketicinin kararını pozitif etkileyeceğini ve satışlara olumlu yansıyacağını belirtti. S&S Motors Genel Müdürü Ferhat Albayrak ise “Dövizdeki artışla otomobiller durduğu yerde pahalanıyordu. Yeni uygulama ile küçük hacimli otomobillerde daha adil bir durum söz konusu” diye konuştu.