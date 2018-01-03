Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da 45 gün sonra 6 dev projenin daha ihalesi iptal edildi. Mevlüt Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra daha önce ihalesi yapılan Küçükçekmece’deki Havaray projesinden vazgeçtiklerini duyurmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 13 Ekim 2017’deki toplantıda, 6 metro hattının inşaatı için belediyeye 925 milyon avro borçlanma yetkisi vermişti. Kadir Topbaş’ın istifası ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve gelen Mevlüt Uysal, borçlanma yetkisini kullanmamayı tercih etti.

Alınan bilgilere göre, Kaynarca-Pendik-Tuzla, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli, Kirazlı-Halkalı, Başakşehir-Kayaşehir ve Mahmutbey-Bahçeşehir metro hatları ihalesinin iptal edildiği, Ulaştırmadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Muzaffer Hacımustafaoğlu tarafından 29 Aralık 2017’de birer yazı ile ilgili firmalara iletildi. Yazıda, ihalenin Başkanlık yazısı ile iptal edildiği belirtilerek, sözleşmenin karşılıklı feshi için 7 gün içinde yetkili temsilcinin idareye gönderilmesi istendi.