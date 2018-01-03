Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz'de su sıcaklığının mevsim normallerin üzerinde seyretmesi ve yeterince av yapılamaması nedeniyle balık fiyatları düşmüyor. Son dönemde hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle özellikle hamsinin Türk karasularını terk etmesi hem balıkçıları hem de vatandaşları üzdü. Tezgahlarda mezgit ve çinekop kilogramı 30, barbun ve çipura 25, hamsi ise 15 liradan satılıyor.

BULGARİSTAN VE ROMANYA UMUDU

Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle tezgahlarda pek balık bulunmadığını söyledi.

Bugünkü deniz suyu sıcaklığının ekim ayındaki seviyelerde olduğuna işaret eden Malkoç, "Balık, sıcaklık nedeniyle çok erken gitti. Hamsi de Gürcistan'a kaçtı. Gürcistan'da avlanan ve buzhaneden gelen hamsi sayesinde kilogram fiyatı dün 7,5 liraya kadar düşmüştü ama bugün yine 15 liraya çıktı." dedi.

Vatandaşlar ise tezgahlarda balık çeşidinin az, fiyatların ise yüksek olduğunu dile getirdi