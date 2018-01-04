Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre; aralık ayı ihracatı yüzde 10,1 artışla 13 milyar 570 milyon dolar oldu. 2017 yılı ihracatı da TİM kapsamına girmeyen kalemlerle birlikte 157,1 milyar dolara ulaştı. Böylece aralık ayı tüm zamanların en çok ihracat yapılan aralık ayı olurken, 2017 yılı itibariyle de cumhuriyet tarihinin en iyi ikinci yıllık ihracat rakamı elde edildi. Türkiye’nin aralık ayı ve 2017 yılı ihracat rakamları ile birlikte 2018 yılı ihracatına ilişkin hedefler, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin ev sahipliğinde Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin katılımıyla Ankara’da açıklandı. 2016 yılında verdikleri sözü hatırlatan TİM Başkanı Büyükekşi “2017 yılı İhracatta Atılım Yılı olacak demiştik. Çok şükür biz sözümüzü tuttuk. Tüm bu başarılara ulaşmamızı sağlayan, canla başla çalışan ihracatçılarımızı tebrik ediyorum” dedi.

SÖZÜMÜZÜ TUTTUK

2018’de ihracatta daha da ilerisini hedeflediklerini kaydeden Büyükekşi “Bu yıl 170 milyar dolarlık ihracat rakamını aşacağız ve 2014 yılına ait 157,6 milyar dolarlık yıllık ihracat rekorunu kıracağız. 2017 yılında olduğu gibi 2018’in 12 ayında da ihracatımızda artış bekliyoruz. Tahminlerimize göre en yüksek artış oranlarını Temmuz ve Eylül’de yakalayacağız. Hatta eylül ayında yüzde 20’nin üzerinde artış bekliyoruz. Yine 12 ayın 11’inde bu yıl ekim ve aralık aylarında olduğu gibi tarihi rekorlar bizleri bekliyor. Bütün bu rekor beklentilerini de göz önüne alarak, Sayın Bakanımızın huzurunda şunu söylemek istiyorum; 2018 yılı ihracatta rekorlar yılı olacak. Yıl sonunda, bu verdiğimiz sözü de tutmanın haklı gururunu yaşayacağız. Hem yıllık hem aylık bazda hem ihracatçı sayısında, hem ihraç pazarlarımızda tüm rekorları alt üst edeceğiz. Büyümeye, istihdama, ekonomimize en üst seviyede katkı sunacağız” diye konuştu.

LİDER YİNE DEĞİŞMEDİ

Açıklanan verilere göre aralıkta ihracat miktar bazında yüzde 7,4 artış gösterdi. Aralık ayı ihracatında lider sektör 2,5 milyar dolar ile yine otomotiv oldu. Otomotiv sektörünü 1,44 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1,37 milyar dolarla kimyevi maddeler takip etti. Ülke grupları bazında ihracatta ilk sırada yüzde 47,7 pay ile Avrupa Birliği yer aldı. AB’ye ihracat aralıkta 6,5 milyar dolar oldu. AB’yi 2,4 milyar dolar ile Orta Doğu ülkeleri takip ederken, üçüncü sırada da 1,2 milyar dolar ile Afrika ülkeleri yer aldı. Aralık ayında en fazla ihracat yapılan üç ülkeden sırasıyla Almanya’ya ihracat yüzde 9,8, İngiltere’ye yüzde 10,6 ve İtalya’ya yüzde 9 arttı. İhracat artış oranında öne çıkan ülkeler ise sırasıyla Tunus yüzde 64, Fas yüzde 54, Yunanistan yüzde 51, Rusya yüzde 48 ve Ukrayna yüzde 37 olarak gerçekleşti.

ALTIN TİCARETİNİN MERKEZİ OLACAĞIZ

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TİM toplantısında Türkiye’nin en son 2012’de çift haneli ihracat büyümesi yaşadığına dikkat çekerek “Beş yıl aradan sonra gelen çift haneli büyümenin devam etmesi için Bakanlık olarak hedefe odaklandık” dedi. Zeybekci, Türkiye’nin dışa dönük, ihracata, üretime dayalı büyümeye ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Zeybekci, altınla ilgili 2017’de önemli gelişmeler olduğunu da dile getirdi. Zeybekci, Körfez ülkelerinin hemen hemen tamamında altın ticaretine yüzde 5 vergi konulması ve işlenmiş altın ürünlerine de KDV uygulamasının getirildiğini anımsattı. Söz konusu durumu, Türkiye için fırsat olarak görüldüklerine işaret eden Zeybekci, hedefin, kontrollü bir şekilde dünyada altın ticaretinin merkezi olmak olduğunu belirtti.

"CAZİBE" İLE İLGİLİ KURUL KARARI HAZIR

Doğu ve Güneydoğu illerinde yatırım için sıraya giren 3 bin 500 firma, Cazibe Merkezleri Programı’nın bir an evvel açıklanmasını bekliyor. Konuşması sonrası gazetecilerin sorularını cevaplandıran Nihat Zeybekci, Cazibe Merkezleri Programı’na ilişkin merak edilenlere açıklık getirdi. Zeybekci “Biz, bununla ilgili Bakanlar Kurulu kararını hazırladık, Başbakanlığa gönderdik. Şu anda süreç devam ediyor. Sanırım bir haftalık sürede Bakanlar Kurulu kararı da yayımlanmış olur” ifadelerini kullandı. Bakan Zeybekci, 6. bölge teşviklerinin üzerine birkaç ilave destekle programda iyileştirmeler yapılacağını bildirdi.

TÜM ZAMANLARIN REKORU

Türkiye’nin 2017 yılı ihracatında altı sektör tüm zamanların rekorunu kırdı. Buna göre geçen yıl yüzde 19 artarak 28,5 milyar dolara ulaşan otomotiv, yüzde 15 artarak 6,1 milyar dolar olan makine, yüzde 35 artarak 3,3 milyar dolara ulaşan mücevher, yüzde 4 artarak 1,7 milyar dolar olan savunma, yüzde 7 artarak 1,4 milyar dolar olan meyve-sebze ve yüzde 4 artarak 85 milyon dolara ulaşan süs bitkileri, 2017’de tüm zamanların rekorunu kırdı.

1 MİLYAR BARAJINI AŞTILAR

Geçen yılki ihracatta çok önemli başarılara da imza atıldı. Buna göre 1 milyar dolar üzeri ihracat yapılan ülke sayısı 29’dan 33’e çıktı. Listeye yeni giren ülkelerden Slovenya’ya ihracat yüzde 26 artışla 1 milyar 173 milyon dolar, Kanada’ya yüzde 46 artışla 1 milyar 44 milyon dolar ve Macaristan’a ihracat yüzde 29 artışla 1 milyar 29 milyon dolar, Danimarka’ya yüzde 7 artışla 1 milyar 5 milyon dolar oldu. Geçen yıl 1 milyar dolar üzeri ihracat yapan il sayısı da 15’ten 16’ya çıktı.