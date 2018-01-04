Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İş ve ticari amaçlı seyahatlerde Çin’in resmi makamlarından davetiye alma zorunluluğu kalkıyor. Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen “Çin’in vize adımı memnuniyet verici, devamını bekliyoruz. Uygulamaların takipçisi olacağız. Gelişen siyasi ve ekonomik ilişkileri takiben Çin ile vizelerin karşılıklı olarak kaldırılması hedeflerimiz arasında” dedi. Önen, yeni uygulamayla ilk başvurunun, internet üzerinden yapılacağını sonrasında vatandaşların, randevu tarihi alarak vize işlemlerini tamamlayabileceğini bildirdi. Çin’e iş ve ticaret amaçlı seyahat için gerekli M tipi vize başvurularında ise bu düzenleme ile kolaylık sağlanmasının amaçlandığını belirten Büyükelçi Önen, “ticari başvurularda Çin’in resmî devlet kuruluşlarının vereceği davet mektubu zorunluluğunun kaldırıldığını” dile getirdi.

DAVET MEKTUBU ARTIK YOK

Önen, resmî davet mektubu uygulaması yerine TOBB, DEİK, TÜSİAD ve ISO gibi kurum ve kuruluşlara üye iş adamlarının Çin’de iş yaptıkları şirketlerden alacakları davet mektubu ile vize başvurusunda bulunabileceğini kaydederek, böylelikle iş vizesi alınması konusunda ilave kolaylık sağlanmasının hedeflendiğini aktardı. Pekin’deki görev süresi boyunca Çin ve Türkiye arasında ilişkileri her alanda geliştirmeyi amaçladıklarını ifade eden Büyükelçi Önen “İki ülke arasında gelişen siyasi ve ekonomik ilişkileri takiben Çin ile karşılıklı olarak vizeleri kaldırmak da hedeflerimiz arasında bulunuyor” diye konuştu.