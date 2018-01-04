Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pınar Su Genel Müdürü Hüseyin Karamehmetoğlu, Aydın’ın Madran, Isparta’nın Akçaağaç, Sakarya’nın Gökçeağaç ve Bursa’nın İnegöl su kaynaklarında kurdukları tesislerle yüksek teknoloji kullanarak üretim yaptıklarını söyledi. Yaklaşık 500 kişiye iş imkânı sağladıklarını belirten Karamehmetoğlu “Şirketimizin ana üssü İnegöl’de yeni hizmete giren Bursa Uludağ Tesisi olacak. 2017’de 550 bin tonun üzerine çıktık. Bursa’daki yeni tesisimizle üretim hacmimiz artacak. Toplamda yıllık 2 milyon ton üretim kapasitesine sahibiz” dedi. Tüketicinin talepleri doğrultusunda sporcu ve çocuklara yönelik yeni ambalajlarda ürünler geliştirdiklerini ifade eden Karamehmetoğlu “Yılda ortalama 6,5 milyon dolarlık ihracat gelirimiz var. Bu yıl ise körfez ülkelerine daha çok ağırlık vererek, 60 bin ton ihracat yapacağımızı düşünüyorum. Asıl hedefimiz yılda 100 bin ton ihracata ulaşmak” diye konuştu.