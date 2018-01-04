Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tosyalı, Osmaniye’de çelik borudan, filmaşin ve inşaat demirine kadar yüksek katma değerli üretim yaptıkları 5 ayrı tesisin bulunduğunu aktardı. Japon iştirakli Tosyalı Toyo üretim tesislerinin geçen yıl faaliyete başladığını anımsatan Tosyalı, bu yatırımın, Japonların Toyoto’dan sonra Türkiye’deki en büyük yatırımı olduğunu, buradan elde ettikleri ürünlerin, Avrupa’dan Kafkaslar’a, Orta Doğu’dan Kuzey Afrika’ya kadar geniş bir coğrafyanın ihtiyacını karşılayacağını dile getirdi. Fuat Tosyalı, yurt içinde yaptıkları yatırımları son 10 yıldır yurt dışındaki atılımlarla güçlendirdiklerine işaret ederek, Cezayir’de Tosyalı Algerie ile ülkenin en büyük sanayicilerinden biri olduklarını söyledi. Tosyalı, Tosyalı Algerie’nin yakın gelecekte 10 milyar dolarlık bir değere ulaşacağını düşündüklerini belirtti.