Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milyonlarca kişinin merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 0,69 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 11,92 olarak gerçekleşti. Böylece 2011 yılından bu yana ilk defa yıllık enflasyon, çift haneli rakamla tamamlandı. 6 aylık enflasyon ise yüzde 5,9 oldu. Orta Vadeli Program’a (OVP) göre TÜFE’nin yıl sonunda yüzde 9,5 olacağı öngürülüyordu.

ŞAMPİYON PATLICAN

Tüketici fiyatları bazında Aralık 2017’de en yüksek fiyat artışı yüzde 23,10 ile patlıcanda oldu. Fiyat artışında patlıcanı, yüzde 20,62 ile nar, yüzde 15,15 ile salatalık izledi. Aralıkta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında domates, mandalina, kuru soğan, yumurta, balık gibi ürünler yer aldı. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 17,03 ile portakalda gerçekleşti. Bunu yüzde 16,27 ile ıspanak, yüzde 10,06 ile pırasa, yüzde 8,36 ile kadın ceketi izledi. Yıllık fiyat artışlarının başını yiyecek ve içecekler yüzde 13,79’la çekti. Çeşitli mal ve hizmetler ile ev eşyaları yüzde 12,7 arttı.

MERKEZ BANKASI MEKTUP YAZACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yüzde 5 olarak hedeflenen 2017 enflasyonunun yüzde 11,92 gerçekleşmesi nedeniyle hükümete açık mektup gönderecek. Banka, açık mektupta enflasyon hedefinden sapmanın nedenleri ve enflasyonun tekrar hedefe ulaşması için alınan tedbirleri açıklayacak. Merkez Bankası Kanunu’nun 42’nci maddesi uyarınca, enflasyonun hedeften belirgin şekilde sapması durumunda TCMB’nin, sapmanın nedenlerini ve alınması gereken önlemleri hükümete yazılı olarak bildirmesi ve kamuoyuna açıklaması gerekiyor. Merkez Bankası böylece enflasyon hedefini tutturamadığı için hükûmete 5’inci defa mektup göndermiş olacak.

Analistler, 2017 yılında enflasyonun hedefin üzerinde gerçekleşmesinde döviz kurlarındaki yukarı yönlü sert hareketler, emtia ve gıda fiyatlarındaki artış ile fiyat ayarlamalarının etkili olduğunu belirtti.