Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aralık ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla, memur ve emeklilerin maaş zamları belirlendi.

Aralık ayında tüketici enflasyonu yüzde 0,69 olarak açıklanınca, memur ve emeklilerine enflasyon zammı hakkı doğdu. Memur ve memur emeklileri, yüzde 4’lük toplu sözleşme zammına ilave olarak ocak ayında yüzde 1,69 enflasyon farkı alacak. Böylece ocak ayı maaşlarındaki artış yüzde 5,69’a ulaşacak.

EN DÜŞÜK 2.893 LİRA

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2.721 TL’den 2.893 TL’ye yükselecek. En düşük memur emekli aylığı 1.871 liradan 1.978 liraya, en düşük Esnaf Bağ-Kur Emekli Aylığı ise 1.330 liradan 1.405 liraya çıkacak. En düşük SSK Emekli Aylığı da 1.485 liradan 1.570 liraya yükselecek.

Memur ve emeklilerin zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor, ancak önceki 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa, bu fark zam oranının üzerine maaşlara yansıtılıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamları, geçmiş 6 aylık dönemde oluşan enflasyona göre belirleniyor. Buna göre işçi emeklileri, yeni yılın ilk altı ayı için yüzde 5.69 oranında zam alacak. Bu dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 5,69 oranında artış sağlanmış oldu.

EMEKLİLER, MAAŞTA YENİ HESAP İSTİYOR

Emekliler, maaş zammının geçmiş 6 aylık enflasyona göre belirlenmesine itiraz etti. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, 2018’in ilk 6 ayı için emekli aylıklarına yapılacak artışın gerçeklerden uzak kaldığını söyledi. Ergün “TÜİK’in enflasyon hesabının bizim mutfağımızı yansıtmadığı gerçeğiyle yine karşı karşıyayız. İşte bu yüzden emeklilerin yaşam standardına uyacak yeni bir tüketim kalıbı oluşturularak, hesaplamaların buna göre yapılmasını istiyoruz.” dedi. Emeklilerin hayatında yeri olmayan tüketim kalemleriyle yapılan enflasyon hesaplamalarının adil olmayan sonuçlar doğurduğunu savunan Ergün, “Bu da bizim gelirlerimizi olumsuz etkiliyor. Bu konuda yetkililerimizden çözüm üretmelerini bekliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. Ergün ayrıca, 2000 öncesi emekliler için yapılan çalışmayı hatırlatarak, “Emekliler için de intibak yapılması, kaçınılmaz bir gereklilik olmuştur.” dedi.