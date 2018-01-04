Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, başvurularda kefil istenmedini, yıllık izin ve tazminat haklarının da aynen geçerli olduğunu söyledi. NTV’de soruları cevaplayan Sarıeroğlu, taşeron tanımı içinde kamuda kim varsa hepsini dahil ettiklerini, süre kısıtı koymadan tüm personeli kapsama aldıklarını belirterek “Bu işi gölgelemek adına algı çalışmaları, bilgi kirlilikleri, çalışanların haklarında geriye gidiş varmış gibi gösterilmesi çalışmanın büyüklüğüne gölge düşüremeyecek. Toplamda 1 milyon 20 bin kişi. 4C statüsünü de kaldırıyoruz.” dedi.

KEFİL YOK, TAZMİNAT VAR

Sarıeroğlu “Üç kefil şartına dair iddialar var. Güvenlik soruşturması arzusuyla olsun diye imza alıyoruz. Şu anda bakanlığın bir sayfası var. Kıdem tazminatları yanıyor gibi ifadeler var. Kesinlikle doğru değil. Son çalıştıkları iş yerlerindeki kıdemler aynen geçerli. Yıllık izin konusunda da kazanılmış hakları saklıdır.” diye konuştu.

OKURYAZAR DEĞİLSE, SÖZLÜ SINAV OLACAK

Taşeranlara yapılacak sınavla ilgili konuşan Çalışma Bakanı “Yazılı, sözlü, mülakat yapılacakmış gibi bir algı çalışması var. Ya sözlü, ya yazılı olacak, ya da mülakat şeklinde. Yazılı olursa 50 puan belirlendi geçmek için. Test odaklı çok sorulu bir sınav sistemi planlamıyoruz. Hem meslek, hem de eğitim durumlarına göre de sorulacak. Okuryazar değilse belki sözlü yapılacak..” dedi. Bakan, kadroya geçişte yaş sınırı olmadığını da söyledi.