Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıldız Holding’in Ülker Bisküvi’de ikinci hisse satış operasyonu da gerçekleştikten sonra Murat Ülker’den instagramda satışın nedeniyle ilgili önemli bir açıklama geldi. Ülker’in “Bazen ne zordur halini arz” cümleleriyle başladığı açıklamasında satışın nedeni olarak “Atıştırmalık kategorisindeki varlıkların Pladis bünyesinde toplanma stratejisinin devamı” olarak açıkladı. Ülker’in sahibinin Yıldız Holding olduğunu, Yıldız Holding’in Ülkeri kendi şirketine sattığını ifade eden Murat Ülker, “Buna göre, Yıldız Holding Pladis vasıtasıyla, Ülker Bisküvi hisselerinin sahibi olmaya devam edecek. Yıldız Holding, Aralık 2016’da da Ülker Bisküvi’nin yüzde 21’ine karşılık gelen 71,82 milyon adet hisseyi Pladis Foods Limited’a satmıştı. Son yapılan satışla bu oran yüzde 51’e çıktı.” dedi.