Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en çok noktasına uçan ve sosyal medyada yaklaşık 1 milyon takipçisi olan Türk Hava Yolları (THY), Avrupa Havayolları arasında en çok takip edilen havayolu oldu. Resmî Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi; rakamlarla THY'nin başarısını duyurdu. Hollandalı KLM, Alman Lufthansa, İngiliz British ve Fransız Air France ile Türk Hava Yolları'nın takipçi sayısını açıklayan Ekşi, “Avrupa havayolları arasında sosyal medyada en fazla takipçisi bulunan havayolu sizin havayolunuz: Türk Hava Yolları Teşekkürler” paylaşımını yaptı.