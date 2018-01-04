Dünyanın en çok noktasına uçan ve sosyal medyada yaklaşık 1 milyon takipçisi olan Türk Hava Yolları (THY), Avrupa Havayolları arasında en çok takip edilen havayolu oldu. Resmî Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi; rakamlarla THY'nin başarısını duyurdu. Hollandalı KLM, Alman Lufthansa, İngiliz British ve Fransız Air France ile Türk Hava Yolları'nın takipçi sayısını açıklayan Ekşi, “Avrupa havayolları arasında sosyal medyada en fazla takipçisi bulunan havayolu sizin havayolunuz: Türk Hava Yolları Teşekkürler” paylaşımını yaptı.
Sosyal medyada en çok takip edilen havayolu THY oldu
04.01.2018 - 10:53 | Son Güncelleme: 04.01.2018 - 11:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sosyal medyada yaklaşık 1 milyon takipçisi olan Türk Hava Yolları, Avrupa Havayolları arasında en çok takip edilen havayolu oldu.
Etiketler : thy,sosyal medya,haberler,
533402 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/533402.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER