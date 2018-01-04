Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası en yaygın kullanılan Brent türü ham petrol ile ABD’nin Batı Teksas ham petrolün varil fiyatı son 2,5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Londra Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2 artışla 13 Mayıs 2015’ten beri en yüksek seviye olan 67,93 dolara çıktı. Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı da yüzde 2,4 değer artışıyla 10 Haziran 2015’ten beri en yüksek seviye olan 61,80 dolara yükseldi.