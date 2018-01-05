Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle Amerika’da Türk taşının kullanılmadığı evin kalmadığını söyleyen madenciler “Ancak bir markamız yok” diye şikayet ediyor. Mermer ihracatçılarından Çevik Grup CEO’su Mustafa Selçuk Çevik “Amerika’da bir yapının inşaatı başlamışsa mutlaka Türk taşı kullanılıyor ama bir markamız yok. Türk mermerinin kalite standardı da yok. Bizim en çok yönelmemiz gereken konulardan birisi kalite standardı oluşturmak olmalı. Ardından marka ve mermer lobisi oluşturmalıyız.” dedi. İlk 11 aylık rakamlara göre hem doğal taş hem de mineral ihracatında Çin ilk sırada. Çin’e 882 milyon dolar doğal taş, 66 milyon dolar mineral ihracatı gerçekleşti. Doğal taş ihracatında 269 milyon dolarla ABD ve 97 milyon dolarla Suudi Arabistan var. Çevik, henüz traverten ve mermeri tanımayan ülkeler bulunduğunu belirterek, “”Havalimanı, okul, bina, devlet binası yapıyorlar ama mermerden haberleri yok. Bu ülkeleri gezmeliyiz. Madenciler olarak yılı 4,6 milyar dolar ihracatla kapattık. Hedefimiz bu yıl 6 milyar dolar ihracat.” diye konuştu.