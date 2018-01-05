Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası yatırım kuruluşu Goldman Sachs da, Türkiye için hazırladığı raporda, Türkiye’de enflasyonun bu yıl kademeli olarak yavaşlamamasının beklendiğini açıkladı. Raporda “Ülkede çekirdek enflasyon, taşıt fiyatı enflasyonundaki yükselişe bağlı olarak yüzde 12,3 seviyesine çıktı ve yüzde 12,0 yönündeki beklentilerimizi aştı. Enflasyonun 2018 yılının büyük bir kısmında düşük iki haneli rakamlarda kalmasını bekliyoruz.” denildi. Goldman, söz konusu rakamların sadece dördüncü çeyrekte tek haneye inmesini bekliyor. Şirket, bunun yanı sıra, gıda ve enerji fiyatlarındaki baz etkisi göz önünde bulundurulduğunda, enflasyonun muhtemelen volatil olacağı ve yılın ilk yarısının sonunda yükselmesinin muhtemel olduğu yönünde görüş bildirdi.