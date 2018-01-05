Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017 yılında üretilen 46 metre boyundaki ‘La Passion’ adlı Türk yatı ile dünya yat sektörünün ‘Oscar’ı olarak kabul edilen ‘Neptün heykeli’ ödülünü alan yat firmasının Tersane Müdürü Emre Sandan, ilk projenin 55 metre, Hotlab firması tarafından tasarımı yapılan ‘Nacre’ adlı yat olduğunu söyledi. Sandan, Nacre’nin teknolojik üstünlüğünü benzersiz Türk el işçiliğiyle birleştirerek her türlü lüks ve konforun bulunabileceği gösterişli bir yat olduğunu kaydetti. İkinci projenin ise Red Yacht Desing firmasının tasarımını yaptığı XSR serisi olduğunu belirten Sandan, “Yat inşa sektöründe, en son teknolojileri takip ederek, yenilenebilir enerji kullanımının artırılmasını ve fosil yakıtlardan dolayı oluşan çevre kirliliğinin azaltılmasını hedefliyoruz. Yeni nesil hibrit yat ailesi XSR, 26 metre, 32 metre ve 38 metre olarak üç farklı boyda üretilecek” dedi. Firmanın üç farklı boydaki XSR serisi güneş enerjili ve normal yakıtı da barındıracak hibrit yatları, 2016’da ARC Yat firması tarafından Avusturyalı bir müşterisi için 1,3 milyon dolara üretilen 19 metrelik ‘Solarwave 62’ adlı tekneden sonraki ilk güneş enerjili süper lüks yatlar olacak.