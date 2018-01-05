Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aselsan tarafından üretilecek çiplerin kullanılacağı sistem ile betondaki hata, kayıp ve kaçak oranlarının sıfır ya da sıfıra en yakın hale getirilebilmesi sağlanacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk pilot uygulamanın Afyon’da başlayacağını belirterek, “Uygulamaların sonucuna göre Türkiye’ye yaygınlaştıracağız. Sistem sadece kamu binalarında değil, tüm özel sektörün inşaat uygulamalarında da devreye girecek” dedi. Savunma Sanayii Müsteşarı Demir de beton konusunda inisiyatif kullanılıp, teknoloji yoğun ortamda çok daha etkin denetim yapılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

