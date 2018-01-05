Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halkbank, ABD’de görülen davada 5 maddede suçlu bulunan eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla ile ilgili olarak yaptığı açıklamada mahkeme tarafından banka hakkında herhangi bir mali karar bulunmadığını bildirdi. Açıklamada ABD’de görülmekte olan davanın ilk yargılama safhasında, kendisine atfedilen suçların bir kısmı için mahkeme jürisi tarafından suçlu olduğu yönünde karar verildiği hatırlatıldı. Bundan sonraki süreçte verilen karar hakkında temyiz dahil tüm yasal yollara müracaat edilmesinin imkan dahilinde olduğu, dava ile ilgili hukuki sürecin henüz sonuçlanmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Bahse konu davada bankamız taraf olmadığı gibi mahkeme tarafından bankamız hakkında alınmış herhangi idari veya mali bir karar bulunmamaktadır. Genel Müdür Yardımcımız hakkındaki mahkeme jürisi kararına dayanılarak, henüz hukuki süreci tamamlanmayan davayla ilgili olarak bankamızın güven ve itibarını sarsıcı nitelikte açıklama veya haber yapılmasının Bankacılık Kanunu’nun ‘İtibarın Korunması’ başlıklı madde hükümlerine aykırılık teşkil edeceğini hatırlatmak isteriz. Bankamız, tüm iş ve işlemlerinde ulusal ve uluslararası düzenlemelere her zaman hassas bir şekilde uymakta olup uyum politikasını uluslararası standartlarda daha da geliştirmek için yoğun bir çaba harcamaktadır. Bankamız tarafından bankacılık hizmetleri sunulurken mevcut düzenlemeler ve diğer tüm bankalarca bilinen ve izlenen dış ticaret uygulamaları dışında herhangi bir mekanizma, yöntem veya sistem kullanılmamaktadır. Yapılan dış ticaret işlemleri ve para transferleri açık, şeffaf ve ilgili otoritelerce izlenebilir durumdadır. Bankamız, işlemlerindeki şeffaflık ve uluslararası düzenlemelere uyum politikasını bundan sonra da kararlı bir şekilde devam ettirecektir.”

Yatırımcı kumpasa gelmedi

ABD’deki kumpas davasından çıkan skandal karara piyasalar prim tanımadı. Sosyal medyada Halkbank hisseleri için destek kampanyaları yapılırken yatırımcılar hisselere sahip çıktı. Çarşamba gününü 10,92 TL’den kapatan Halkbank hisseleri, dün açılışta 10,88 liraya geriledikten sonra, yatırımcılar alım için adeta birbirleriyle yarıştı. Halkbank hisseleri kısa sürede yüzde 5 yükselerek 11,44 liraya kadar çıkarken, 25 dakikada 270 milyon liralık işlem hacmi gerçekleşti.