Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türlerine göre bakıldığında hisse senedini yüzde 26,54 ile fon sepeti fonları ve yüzde 20,33 ile kıymetli madenler fonları izledi. 2017’nin en az kazandıran BES fon türü ise yüzde 10,45 ile borçlanma araçları oldu. BES fonları arasında en çok kazandıran 5 fon, Cigna Finans Emeklilik, Anadolu Hayat Emeklilik, Allianz Hayat Emeklilik, Ziraat Hayat Emeklilik ve Garanti Emekllilk şirketlerine ait fonlar oldu. Cigna Finans’a ait hisse senedi yoğun fon yüzde 65 ile en fazla kazandıran fon olurken, bu fonu yüzde 57,4’lük getiri ile Anadolu Hayat ve Allianz Hayat’a ait fonlar takip etti.