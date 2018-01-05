Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CABİR TURĞUT İSTANBUL

Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) Mayıs 2016’da Türkiye’deki tüm POS, ATM ve e-ticaret sitelerinde geçerli olmak üzere kullanıma sunduğu millî ödeme sistemi TROY, şimdi de mobil temassız işlemlere açık hâle getirildi. Bugüne kadar 2 milyon adet TROY logolu kart cüzdanlardaki yerini alırken, geliştirilen temassız ödeme teknolojisi; yurt dışı dahil olmak üzere cep telefonundan hızlı, kolay ve güvenilir alışveriş yapılmasına imkân sağlayacak. Discover ile gerçekleştirilen iş birliği sayesinde dünyaya açılan TROY; 185 ülkede, 41 milyonu aşkın alışveriş merkezinde ve 1,9 milyon ATM’de kullanılabiliyor. TROY’u Türkiye’nin çok sevdiğini belirten BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko “Sanayiden perakendeye ve finansa bu ekosistemin geliştirilmesinde yapıcı rol üstelenecek, her alanda ‘dönüşümü’ destekleyecek herkesle iş birliğini de artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Orta Vadeli Program’da (OVP) ‘tasarruf artışına katkı sağlamak’ amacıyla kendine yer edinen TROY logolu kartlarla yılbaşından bu yana 12 milyon adet işlem gerçekleşti. Bu işlemlerin tutar karşılığı 3 milyar TL’nin üzerinde oldu. 2017 yılında verilen her 100 banka kartından 11’inin TROY logolu olduğunu belirten Dr. Soner Canko “Türkiye’nin bu yeni markası, henüz yolculuğunun başlarında olmasına rağmen çok mesafe aldı. Hâlihazırda Türkiye kartlı ödemeler pazarının yüzde 100’ünü temsil eden 28 üyemiz var. Üyelerimizden 18’i banka kartı, ön ödemeli kart ve kredi kartı sunuyor. 2018’de 7 milyon, 2022’deyse 40 milyon karta ulaşmak istiyoruz” diye konuştu. BKM Kartlı Ödeme Sistemlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cenk Temiz de kurdukları TROY İnovasyon Merkezi’nde sürdürülebilir yenilik anlayışını benimsediklerini söyledi.