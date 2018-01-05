Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nesnelerin interneti (IoT) üzerine çalışmalarını sürdüren Vestel, otomatik deterjan siparişi veren çamaşır makinesi ile akıllı ev konseptinin gelişimi için yeni bir adım attı. Buna göre Vestel ve Ariel iş birliği ile, 10 kilogram kapasiteli çamaşır makinesi satın alan tüketicilere, dijital deterjan sipariş butonu “Kolay Gelsin” sunulacak. Butonun kurulumu Vestel yetkili servisleri tarafından yapılacak. Öte yandan tüketicinin akıllı telefonuna yüklenecek uygulama ile, müşterinin adres, kredi kartı bilgileri ve deterjan seçeneği sisteme girilecek. Evdeki deterjan azaldığında, kullanıcı, makine üzerindeki butona basarak siparişini otomatik olarak verecek. Projenin ikinci aşaması ise otomatik dozaj sistemli Vestel çamaşır makineleri üzerine olacak. Deterjan seviyesi belli bir sınırın altına indiğinde deterjan siparişini kendi verecek olan makineler 2018’in ilk çeyreğinde piyasaya sunulacak. Vestel İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan “2020 yılında dünyada internet bağlantılı cihaz sayısının 50 milyara ulaşması bekleniyor. Bu sebeple tek tuşla deterjan siparişi ve bir sonraki adımda ‘otomatik dozaj sistemli çamaşır makineleri’ projesini çok önemsiyoruz” dedi.