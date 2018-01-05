Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Otomotiv pazarı, sektör öngörülerinin ötesinde, bir önceki yılın rakamlarına paralel olarak, 1 milyon bandına yakın bir seviyede kapanıyor. Pazarın eriştiği bu hacmi Türkiye otomotiv sektörünün potansiyelini ortaya koyması açısından önemli buluyorum” dedi. 2018 beklentileriyle ilgili olarak da Cengiz Eroldu, şunları söyledi: 2018’de pazarda bir miktar gerileme yaşanabilir ancak pazarın artık 950 bin-1 milyon bandına oturduğuna ve yeni yılda da aşağı yukarı bu seviyeleri koruyacağına inanıyorum. Üretim ve ihracatta 2017 yılı sonuçlarına paralel bir performans gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Otomotiv sanayii, Türkiye ekonomisinin lokomotifi olmayı sürdürecektir.