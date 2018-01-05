Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk BİNGÖL

Geçen yıl yüzde 46 kazandıran ve bu getirisiyle dikkatleri çeken borsada, yeni halka arzlar başlıyor. Albayrak Grubu’nun 2033 yılının sonuna kadar işletme hakkına sahip olduğu, Uzak Doğu ile Avrupa’yı birbirine bağlayan, İpek Yolu’nun önemli kapısı konumunda bulunan Trabzon Limanı, 2018 yılının ilk halka arzını gerçekleştirecek. Albayrak Grubu CEO’su Ömer Bolat, Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Muzaffer Ermiş ve Deniz Yatırım Genel Müdürü Melih Akosman’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, halka arzın ocak ayında tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi. Ömer Bolat “Trabzon Limanı’nın halka arzı, şirketlerimizi kurumsallaştırma planımızın bir parçası. Yeni halka arzlarımız da olacak” dedi. Muzaffer Ermiş de “50 futbol sahası büyüklüğünde kara alanına sahip Trabzon Limanı, özelleştirme sonrası yapılan 45 milyon dolar tutarında yatırımla, 10 milyon ton elleçleme kapasitesi ve 5 milyon ton depolama kapasitesine ulaştı. Limanda elleçlenen yük hacmi ise, 1 milyon tondan 3 milyon tona çıktı” diye konuştu.

Sektöründe bir ilke imza atan Trabzon Limanı’nın halka arzı, yatırımcılar açısından önemli teşvikler sunacak. Melih Akosman “Halka arz fiyatı, 15,50 TL olarak belirlendi. Şirket değeri, 325,5 milyon TL. Halka arz büyüklüğü 97,7 milyon TL. 2017 yılının 9 aylık sonuçlarına göre, gelirler yüzde 48 artışla 53,3 milyon TL’ye, net kâr yüzde 76’lık yükselişle 23,1 milyon TL’ye ulaştı. Borsada işlem başladıktan sonra 10 iş günü süreyle, açılış fiyatından günde 6,5 milyon TL’lik alım gireceğiz. 1 ay boyunca elinde hisseyi tutan yatırımcılara yüzde 2 bonus pay vereceğiz. Küçük tasarrufları ödüllendirmek amacıyla, 50 adet ve üzerinde taleple başvuran yatırımcılara da, 1 adet payı bedelsiz olarak vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Şirket, 5 yıl boyunca kârının yüzde 70’ini temettü olarak dağıtacak. Gelirlerin döviz bazında, giderlerin ise TL olması, büyük avantaj sağlıyor. İstikrarlı yükselen yük hacmi, ciro ve kârlılık mevcut. Trabzon Havalimanı’na 5 km uzaklıkta bulunan liman, kruvaziyer gemilere de ev sahipliği yapıyor. Akaryakıt ticareti için de hazır altyapının bulunduğu liman, Orta Asya ülkelerinin Avrupa’ya ulaşmasında stratejik konumda bulunuyor.