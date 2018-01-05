Osman Çobanoğlu ANKARA
Şimdi o firmanın, o müteahhidi nasıl denetleyeceğini siz düşünün. Uygulamada bir aksaklık söz konusu” dedi. Bunu tespit ettikleri için yeni bir çalışma yaptıklarını belirten Bakan Özhaseki “Bu sene içerisinde yasayı değiştireceğiz. Bundan sonra bizim özel yetki verdiğimiz yapı denetim firmaları, sırayla kim geliyorsa, karşısına kim çıkıyorsa, belli bir standart ücret üzerinden, bizim Çevre ve Şehircilik il müdürlükleri nezdinde takiple binaları kontrol edecek. Müteahhit-yapı denetim firması pazarlıkları da bitmiş olacak” diye konuştu.
Yapı denetim firmalarını Bakanlık belirleyecek
05.01.2018 - 05:22 | Son Güncelleme: 05.01.2018 - 05:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki “Müteahhit gidiyor kendisini denetleyecek bir firmayla pazarlık ediyor.
Osman Çobanoğlu ANKARA
Etiketler : mehmet özhaseki,
533652 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/533652.aspx
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