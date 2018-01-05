Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gayrimenkul piyasası da 2018’e yeni lansmanlarla başladı. 2005 yılında Zekeriyaköy’de Doğa Evleri Projesi’ni ve 2011 yılında Hasdal’da Finanskent Projesi’ni hayata geçiren Tümyapı; İstanbul’un yeni gözdesi olan Kâğıthane Cendere Caddesi’nde Porta Vadi Projesi’ni hayata geçiriyor. 165 milyon TL yatırım ile hayata geçirilen projede teslimatlar, 2018 yılı sonunda gerçekleşecek. İstanbul’un en işlek caddelerinden biri hâline gelen Cendere Caddesi üzerinde yer alan, Belgrad Ormanı ve Sadabat Deresi’ne komşu Porta Vadi’de; konut, ofis ve mağazalar bulunuyor. Levent ve Maslak’a 2 dakika mesafedeki Porta Vadi; Haliç-Kemerburgaz Dekovil Hattı, Dolmabahçe-Ayazağa Karayolu Tüneli, Hasdal-Ümraniye Tüp Geçidi, havaray ve metro gibi ulaşım akslarının yanında konumlanıyor. Ayrıca proje Türk Telekom Stadyumu, alışveriş, kültür ve sanat merkezlerine yakınlığıyla da dikkat çekiyor.

Tümyapı Yönetim Kurulu Başkanı Cavit Savcı “Ülkemizde yaşanan olumsuzluklara rağmen her sene yeni satış rekorları kırılıyor. Yerli ve yabancı yatırımcının gayrimenkule ilgisi devam ediyor. Biz de fayda sağlayacak projeler geliştirmeye özen gösteriyoruz” dedi. Mayıs 2017’de temeli atılan proje hakkında bilgi veren Tümyapı Yönetim Kurulu Üyesi Ruşen Mete Akyüz de şunları söyledi: 1+1’den 4+1’e kadar farklı konut seçenekleri sunuluyor. Metrekareleri 95’ten 310’a kadar ulaşan konutların fiyatları, 900 bin TL ile 3 milyon TL arasında değişiyor. 30 Mart tarihine kadar 0 peşinat ve 0 faiz fırsatı, peşin alımlarda yüzde 25 indirim, şirket bünyesinde de 36 ay vade seçeneği sunuluyor.