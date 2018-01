Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Doğu ve Güneydoğu’daki askerî birliklerde tüketilmek üzere organik süt ve yumurta alınacağının açıklanmasının ardından gözler bu alanda üretim yapan firmalara çevrildi. Askerî birliklerde yaşanan zehirlenme vakaları üzerine harekete geçen Millî Savunma Bakanlığı; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile ‘organik ürün’ alımına ilişkin protokol imzaladı. Bu kapsamda askerler için 200 bin litre süt, 1 milyon 650 bin adet de yumurta temin edileceği bildirilirken, sektör temsilcileri; organik ürün konusunda yaşanan bilgi kirliliğine dikkat çekiyor.



Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı Hasan Konya, “Organik denince akla köyde dolaşan, gezen tavuk geliyor. Bu organik değil. Organik ürün üretmek Türkiye’de çok zor. Organik mısır üretilmesi gerekiyor. Organik soya ve ayçiçeği üretilmesi gerekiyor, dolayısıyla organik yem olması gerekiyor. Arazi topraklarının organik olması lazım yani kimyasal gübrelerden ari olması lazım. O yetişen tavuğun da organik olması gerekiyor. Ucu bucağı açık, dağda tepede her şeyden uzak, egzoz gazından uzak bir yerde üretmeniz gerekiyor” dedi.



YEM, ORGANİK OLMALI

Askeriyeye yumurtanın daha çok yedirilmesi gerektiğini daha önce Bakanlığa sık sık dile getirdiklerini söyleyen Konya “Yem ham maddesinin organik olması gerekiyor, tavukların organik olması gerekiyor. Üretim yapacak tavuk sayısı şu anda varsa bile çok az miktardadır. Bakanlığımız istiyorsa ürettirebilir, yapabilir. Ama hâlihazırda 110 milyon kafes sisteminde üretim yapan tavuklarımız var. Günlük 80-90 milyon yumurta üreten, ihracatta Türkiye’yi başarıdan başarıya koşturan bir kanatlı sektörü var” diye konuştu.

Sağlıklı nesiller için süt tüketimi artmalı

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, dünyada kişi başı yıllık 300 litre süt, 11 kilogram et tüketildiğini, Türkiye’de ise bu rakamların sütte 220 litre, ette ise 15 kilogram olduğunu belirtti. Türkiye’de hayvansal protein alanındaki açığın kapatılması gerektiğini ifade eden Tezel “Daha az hastane, daha uzun emeklilik ömrü için bu elzem. Türkiye nüfusu bugün için genç bir nüfus. Bu ülkenin çocuklarını geleceğe sağlıklı nesiller olarak yetiştirebilmemiz için mutlaka hayvansal proteinden yana zengin bir beslenme anlayışı ile besliyor olmamız lazım. Bunun için de daha çok süt ve daha çok et tüketmeliyiz” dedi.