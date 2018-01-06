Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekfen Grubu, Alanar Meyve ve kardeş şirketi Alara Fidan’ın yüzde 90’ını 50 milyon liraya satın alıyor. Tekfen böylece, 40 yıldır Toros Tarım markasıyla gübre, tohum, fide ve fidan olmak üzere faaliyet gösterdiği sektörde meyve üretim alanında daha aktif bir döneme adım atmış oldu. Holding’den yapılan açıklamada, Tekfen Grubu’nun Alanar Meyve ve kardeş şirketi Alara Fidan’ın yüzde 90’ını 49,6 milyon TL bedelle satın almak üzere sözleşme imzaladığı belirtildi. Tekfen, söz konusu satın alma işlemi sonrasında her iki firmaya 2018-2020 yılları arasında yeni tesis kurulumu, bahçe ve makine alımlarıyla yaklaşık 160 milyon liralık yeni yatırım yapacak ve tarımsal üretim alanında iddiasını ortaya koyacak.



BAHÇELER 2’YE KATLANACAK

Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Girgin “Alanar’ı Avrupa’da olduğu gibi Çin ve Uzak Doğu piyasasında da büyük bir oyuncu hâline getireceğiz. Yıllık 500 milyon dolar kiraz ithalatı yapan Çin, sadece Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının izin verdiği firma ve tesislerden ithalat yapıyor. Bu izne sahip 9 firmadan biri olan Alanar Meyve, aynı zamanda ithalat iznine sahip firmaların sahip olduğu 13 tesisten 2’sinin de sahibi. Çin’den başlayan demir İpek Yolu’nun ulaşım maliyetlerini düşürmesi ile bu pazarların Alanar Meyve’nin toplam ihracatının yarısını oluşturmasını amaçlıyoruz. Satışları yılın tamamına yaymak için Güney Amerika, Hindistan, Özbekistan, Güney Afrika ve Peru gibi pazarlarda da üreticilerle ticari ilişkiler geliştirmek hedeflerimiz arasında.” dedi. Şirket, satın almanın ardından 3 bin 600 dekar büyüklüğündeki bahçelere 6 bin dekar daha ekleyerek 2028 yılında toplam cirosunu 800 milyon TL’ye çıkarmayı hedefliyor.