Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ekonomisine gösterilen ilgi, şirket satın almaları ile birleşmelerinde de kendini gösterdi. Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, birleşme, devralma ve ortak girişim bakımından Türkiye ilgisinin devam ettiğini belirterek, bu ilginin, Türkiye’de ekonomiye güvenin göstergesi olduğuna dikkat çekti. Rakamlara göre 2017 yılında kurum tarafından 184 birleşme ve satın alma işlemi incelendi. Bu işlemlerden 137’sinin ortaklarından en az biri yurt dışından gelenlerden oluştu. Yatırımlar kimyasal ve kimyasal ürünleri imalatı, sinema filmi, video-TV yatırımcılığı ve eczacılık alanlarında gerçekleşti.



TİCARET VE SANAYİ LİDER

Torlak, ekonomik faaliyet alanlarına göre ülkede gerçekleşen işlemlerde, 8,13 milyar lira ile toptan ve perakende ticaret, 3,75 milyar lira ile elektrik üretim ve dağıtımı ve 3,66 milyar lira ile imalat sanayisinin öne çıktığını söyledi. İşlemlerin yüzde 60’ından fazlasının bu 3 sektörde gerçekleştiğine dikkati çeken Torlak, bu alanlardaki birleşme, devralma ve ortak girişimlerin yatırımcılar açısından “işaret fişeği” olabileceğini vurguladı ve özellikle 3’üncü çeyrekteki müracaatların, bu yıl da yabancı ilgisinin devam edeceğini gösterdiğini ifade etti.

Avrupalı yatırımcı satın alma lideri

Yabancıların Türkiye’de devralma işlemleriyle girdikleri sektörlerin daha çok toptan ticaret, akaryakıt dağıtım, perakende ticaret ve diğer depolama lojistik faaliyetleri olduğunu dile getiren Ömer Torlak “Hollanda, Lüksemburg ve Japonya yanında, ABD, Almanya, Avusturya, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Belçika, Filipinler, İngiltere gibi ülkelerden de başvurular var.” ifadesini kullandı.