Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sadece aralık ayında 180 milyon dolarlık alım yapan yabancılar, 2017’yi 1 milyar 781 milyon dolarlık alımla tamamladı. 2016’yı 613 milyon dolarlık alışla tamamlayan yabancı yatırımcılar, 2017’de güçlenen alımlarıyla Borsa İstanbul’daki takas oranlarını da yüzde 65’e çıkardı. Yabancı yatırımcıların takas oranı 2016 sonunda yüzde 63 seviyesinde bulunuyordu. Analistler, küresel piyasalarda artan risk iştahı ve Türkiye’nin yakaladığı büyüme ivmesinin Borsa İstanbul’da pay piyasalarına yabancı yatırımcı ilgisine neden olduğunu, buna bağlı olarak BİST 100 endeksinin geçen yıl 29 kez kapanış rekoru kırdığını kaydetti.



GÖZDE HİSSELER

Türk Hava Yolları yabancıların yıl boyunca en çok tercih ettiği hisselerden oldu. Aralıkta birinciliği Kardemir Karabük Demir Çelik aldı. Söz konusu dönemde yabancı yatırımcıların en çok net alım yaptığı hisse senetlerinde Kardemir’i (D), THY, Pegasus, Petkim ve Sasa Polyester izledi. Aralıkta yabancıların en çok satış yaptıkları hisse senedi ise 35,7 milyon dolar ile Tüpraş oldu.