Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Millî Komitesi Başkanı da olan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu “Korumacılık hızla kaldırılmalı ve dünya ekonomisinin motoru yeniden ticaret olmalı.” ifadesini kullandı ve komite olarak korumacılığa karşı çalışma yapacaklarını dile getirdi.
Korumacılık artıyor ekonomiler daralıyor
06.01.2018 - 03:12 | Son Güncelleme: 06.01.2018 - 03:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, dünya ekonomilerinde korumacılığın kaldırılması gerektiğini söyledi.
Etiketler : Rifat Hisarcıklıoğlu,tobb,
533880 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/533880.aspx
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