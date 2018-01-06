Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Millî Komitesi Başkanı da olan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu “Korumacılık hızla kaldırılmalı ve dünya ekonomisinin motoru yeniden ticaret olmalı.” ifadesini kullandı ve komite olarak korumacılığa karşı çalışma yapacaklarını dile getirdi.