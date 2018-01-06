Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akkök Şirketler Grubu bünyesinde yer alan ve dünyanın ikinci büyük emaye kaplama üreticisi olan Gizemfrit, İspanya’da seramik sektörü için inkjet mürekkebi üretimi gerçekleştiren Megacolor şirketini bünyesine kattı. Gizemfrit, bu yatırımla birlikte, seramik sektörü için inkjet mürekkebi ve pigment üretimine başlayacak. Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Cemal Dördüncü, Gizemfrit’in cirosunun bu yatırımla birlikte 5 yılda 85 milyon dolar artacağını, 2022 yılında ise Gizemfrit’in cirosunun yüzde 100 artarak 170 milyon dolara ulaşmasını hedeflediklerini söyledi.

Akkök Holding İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Raif Ali Dinçkök ise Gizemfrit’in, Sakarya’da ürettiği kaplama malzemeleri ve renklendirici pigmentlerini, 6 kıtada 60 ülkeye ihraç ettiğini belirtti. Gizemfrit’in Türkiye emaye ve seramik frit pazarının lider şirketi olmasının yanı sıra, dünya emaye frit pazarının da ikinci büyük şirketi olduğunu söyleyen Dinçkök “Bu başarının arkasında güçlü bir AR-GE altyapısı var. Megacolor ile birlikte bu altyapı daha da güçlenecek. Gizemfrit’in ürettiği kaplamaları ileride savunma sanayi ve havacılık sektörlerinde de göreceğiz. Ama şu an için önceliğimiz, Megacolor ile birlikte seramik kaplama sektöründe Gizemfrit’i dünyada da üst sıralara çıkarmak.” dedi.