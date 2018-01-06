Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik İstanbul



Yeni yılın ilk haftasını geride bırakmaya hazırlanırken, otomotiv sektörünün de 2017 karnesi ortaya çıktı. Otomotiv Distribütörleri Derneğinin (ODD) verilerine göre, otomobil satışları aralık ayında yüzde 8 azaldı ve yıllık satışlar yüzde 4,52 düşüşle 722 bin 759 adede geriledi. 2017 yılında hafif ticari araç pazarı ise yüzde 2,93 artarak 233 bin 435 adede yükseldi. Böylece Türkiye toplam pazar 2017’de, yüzde 2,8 azalarak 956 bin 194 adete düştü. ODD verilerine göre 2017 yılında; 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 4,8, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 4,1, 2000cc üstü otomobillerde ise yüzde 46,9 azalış izlendi. 2017 yılında 76 adet elektrikli ve 4 bin 507 adet hibrit otomobil satıldı.



TERCİHLER ‘OTOMATİK’

Bu dönemde dizel otomobil satışlarının payı yüzde 61’e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 60,5’e yükseldi. Otomobil pazarı segmentinin yüzde 82,7’sini, vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. En yüksek satış adetine 377 bin 935 ile C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi, yüzde 49.4 pay ve 356 bin 852 adet ile Sedan otomobiller oldu. Sektör temsilcileri, 2017 yılında yapılan ÖTV zamları ve kur artışları sebebiyle, sektörün 1 milyon hedefine ulaşamadığını belirtiyor.

Volkswagen koltuğunu Renault’ya kaptırdı

Türkiye’de son 4 yıldır “en çok satılan otomobil ve hafif ticari araç markası” olan Volkswagen, geçen yıl zirveyi Renault’ya kaptırdı. Renault, toplam pazarın yanında otomobil satışlarında da birinci olurken, hafif ticari araç pazarında ilk sırada Ford yer aldı. Bu dönemde en çok satılan otomobil modeli Fiat Egea, en çok satılan hafif ticari araç modeli ise Ford Courier oldu. Volkswagen’in satışları 2017’de yüzde 12,7 azaldı. Satışlarının tamamı ithal araçlardan oluşan Volkswagen’in pazar liderliğini kaptırmasında, döviz kurundaki yükselişin ithal araç fiyatlarını artırması etkili oldu.