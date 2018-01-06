Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aktaş, “Hava ulaşımını kapattık. Tamamen zarar ediyor. 10 aylık zararı 18 milyon lira. 4 tane deniz uçağımız var. Belirli mevsimlerde, belirli şehirlere sefer konuyordu. 1,2 yolcu ortalamasıyla gitmişiz ve zarar ediyor. Sabiha Gökçen elimizin altında. 45-50 dakikada varıyoruz artık. Köprü büyük avantaj oldu. Belki o gün deniz uçağı lazımdı ama şimdi değil. Yanlışta ısrar etmeye gerek yok. Neden zarar edelim” dedi.