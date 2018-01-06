Aktaş, “Hava ulaşımını kapattık. Tamamen zarar ediyor. 10 aylık zararı 18 milyon lira. 4 tane deniz uçağımız var. Belirli mevsimlerde, belirli şehirlere sefer konuyordu. 1,2 yolcu ortalamasıyla gitmişiz ve zarar ediyor. Sabiha Gökçen elimizin altında. 45-50 dakikada varıyoruz artık. Köprü büyük avantaj oldu. Belki o gün deniz uçağı lazımdı ama şimdi değil. Yanlışta ısrar etmeye gerek yok. Neden zarar edelim” dedi.
Zarar edince seferler kalktı
06.01.2018 - 03:25 | Son Güncelleme: 06.01.2018 - 03:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BURULAŞ tarafından 2013 yılında başlatılan deniz uçağı seferlerinin durdurulmasıyla ilgili önemli açıklamada bulundu.
Etiketler : burulaş,deniz uçağı,
533883 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/533883.aspx
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