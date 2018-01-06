Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boat Show Eurasia Fuarı, Tuzla Viaport Marina’da 17-25 Şubat’ta gerçekleştirilecek. Boat Show Eurasia Fuar Direktörü Dilek Karaduman, fuarın yeni konseptinin paylaşıldığı basın toplantısındaki konuşmasında, 25 bin metrekare kapalı ve 25 bin metrekare açık alan olmak üzere, toplam 50 bin metrekarelik alanda etkinliği düzenleyeceklerini bildirdi. Karaduman “Fuara dünyanın en büyük firmalarının yanı sıra, yüzde 25 oranında yerli üretici firmalar katılacak. Toplamda 200’ün üzerinde şirket yer alacak. 500’ün üzerinde marka temsil edilecek. 100 bine yakın ziyaretçi bekliyoruz. Boat Show Eurasia Fuarı’nda tekneleri sergilemek için hem kara hem deniz alanını aynı anda kullanarak, bir ilke imza atacağız. 32 metre uzunluğunda bir Türk teknesi de boy gösterecek. Önceki fuarlarda en çok ziyaretçiyi Orta Doğu ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya’dan aldık. Bu fuarda dünyanın dört bir yanından ziyaretçi ve yatırımcıyı ağırlayacağız. Sektörün son yıllardaki üretim kalitesindeki başarısını, fiyat avantajını ve tasarım alanındaki gelişmelerini izlemeleri için davet edilen yabancı yatırımcılar, fuara şimdiden büyük ilgi gösteriyor” diye konuştu.