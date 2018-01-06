Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019 sonunda da ilk gazı Türkiye’ye ulaştırmayı planladıklarını ifade eden Esen; Macaristan, Yunanistan, Bulgaristan ve Sırbistan gibi ülkelerde talebin bu dönemde ciddi derecede arttığına dikkati çekti. Proje için boruların 4 ayrı firma tarafından üretildiğini belirten Esen “Pioneering Spirit beklediğimizden daha hızlı bir şekilde döşeme işini gerçekleştiriyor. Hatta Pioneering Spirit, bir günde 5,15 kilometre boru döşeyerek bir rekora imza attı” diye konuştu.