2019 sonunda da ilk gazı Türkiye’ye ulaştırmayı planladıklarını ifade eden Esen; Macaristan, Yunanistan, Bulgaristan ve Sırbistan gibi ülkelerde talebin bu dönemde ciddi derecede arttığına dikkati çekti. Proje için boruların 4 ayrı firma tarafından üretildiğini belirten Esen “Pioneering Spirit beklediğimizden daha hızlı bir şekilde döşeme işini gerçekleştiriyor. Hatta Pioneering Spirit, bir günde 5,15 kilometre boru döşeyerek bir rekora imza attı” diye konuştu.
Türk Akımı, mayısta kıyılarımıza ulaşacak
06.01.2018 - 03:31 | Son Güncelleme: 06.01.2018 - 03:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Akımı Sözcüsü Aslı Esen, doğalgaz boru hattının 15 milyon konutun enerji ihtiyacını karşılayabilecek yıllık ka-pasiteye sahip olduğunu belirterek “İki hattan oluşan projede, ilk hattın Türk kıyılarına mayısta ulaşmasını öngörüyoruz” dedi.
Etiketler : türk akımı,
533886 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/533886.aspx
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