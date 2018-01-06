Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) başta olmak üzere yüksek enerji tüketenlere yönelik önemli bir düzenleme geliyor. Türkiye’nin elektrik tüketiminin 4’te 1’ini oluşturan ve yaklaşık 62 milyar kilovatsaatlik tüketimi olan 270’e yakın tüketiciyi yakından ilgilendiren düzenlemeyle, yüksek enerji tüketen tüketicilerin tedarik şirketlerinden ikili anlaşma yoluyla elektrik almasını teşvik edecek şekilde belirlenmesi öngörülüyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan ‘son kaynak tedarik tarifesi’ olarak bilinen uygulamanın tebliğiyle ilgili edinilen bilgilere göre, bu tarife üzerinden enerji temin eden tüketiciler yüksek ve düşük tüketimli olarak ikiye ayrılacak. Bir önceki takvim yılında veya içinde bulunulan yılda 50 milyon kilovatsaat ve üzerinde tüketimi olan tüketiciler “yüksek tüketimli tüketiciler” olarak tanımlanacak. Bu tüketiciler piyasada aktif enerji bedelini tedarikçisi ile belirleyecek. Yani düzenlemeyle yüksek tüketimli bu tüketiciler piyasada ortaya çıkan saatlik elektrik fiyatlarının doğrudan etkili olduğu bir fiyat yapısına geçmiş olacak.



TÜKETİCİLER İKİYE AYRILDI

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, ‘son kaynak tedarik tarifesinin’ serbest tüketici niteliğinde olmasına rağmen ikili anlaşmalarla bu hakkını kullanmayan ve görevli tedarik şirketlerinden enerji temin eden tüketiciler için 3 aylık dönemlerde EPDK tarafından tarife belirleniyordu. Yapılan bu düzenlemede söz konusu tarife üzerinden enerji alan tüketiciler yüksek ve düşük tüketimli olarak ikiye ayrılmış oldu.

TARİFE FARKLILAŞACAK

Yakında Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi beklenen uygulamayla 50 milyon kilovatsaat ve üzerinde tüketimi olan tüketicilerin son kaynak tedarik tarifesiyle, belirlenen bu tüketimin altında olan tüketicilerin son kaynak tedarik tarifesi farklı hale gelecek. ‘Yüksek tüketimli tüketiciler’ ikili anlaşma yapmayarak görevli tedarik şirketinden enerji temin etmesi durumunda, bu yılın nisan ayından itibaren Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından işletilen spot elektrik piyasasında oluşan piyasa takas fiyatları ve diğer maliyet unsurları dikkate alınarak belirlenecek olan ‘son kaynak tedarik tarifesi’ üzerinden faturalandırılacaklar. 50 milyon kilovatsaat ve üzerinde tüketimi olan tüketiciler daha önce olduğu gibi ikili anlaşma yaparak serbest tüketici hakkını kullanabilecek.

TEDARİKÇİ SAYISI ARTIYOR

EPDK’nın söz konusu tarife düzenlemesini kabul ettiği belirtilirken, düzenleme ile elektrik tedarik piyasasında daha ileri seviyede rekabetin oluşması amaçlanıyor. Ayrıca rekabetin gelişmesi ile ilerleyen yıllarda bütün elektrik piyasası tüketicilerine olumlu yansıyacak fiyat ve kalite iyileştirmeleri sağlanacak. Söz konusu düzenleme ile elektrik piyasasındaki tedarikçi sayısının artması ve oluşacak fiyat rekabetinden küçük-büyük bütün tüketicilerin faydalanması bekleniyor.