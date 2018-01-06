Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK’ın alacağı sığır gövde eti, dondurulmuş kemiksiz lop sığır eti, koyun gövde eti, dondurulmuş sığır kıyma, tavuk gövde eti, tavuk parça eti, salam, sucuk, sosis ve konserve kavurmadan oluşan ürünler için anlaşma yıl boyunca geçerli olacak. Öte yandan, pirinç, bulgur, barbunya, yeşil mercimek, kırmızı mercimek, biber salçası, domates salçası, kuru üzüm, nohut, kuru fasulye, bal, makarna, ekmeklik un, yemeklik un, toz şeker, tel şehriye ve arpa şehriye Tarım Kredi Kooperatiflerinden, zeytinyağı, zeytin, zeytin ezmesi gibi ürünler Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinden, kuru incir, kuru kayısı, tahin helva, tahin pekmez, fındık ezmesi Tarişten, ayçiçek yağı Trakya Birlikten, çay Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden ve fındık Toprak Mahsulleri Ofisinden alınacak.